Haberler

Sancaktepe'de inşaat alnında toprak kayması

Sancaktepe'de inşaat alnında toprak kayması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe Merve Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası bir inşaat alanının temel bölümünde kısmi toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri sokağı giriş ve çıkışa kapattı. İnşaat sahibi, beton dökülene kadar önlem aldıklarını belirtti.

Sancaktepe'de etkili olan yağışların ardından bir inşaat alanının temel atma bölümünde kısmi toprak kayması meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Mübacir Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte inşaatın temel atma bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından inşaat alanının bulunduğu sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan inşaat sahibi Behzat Keleş, "Cuma günü temel atacaktık, yetişmedi Pazartesi gününe kaldı. Yağan yağışlar etkiledi, burada şuan bize 2 gün süre lazım, sokağı kapattık. Betonu döktükten sonra tehlike bitiyor. Herhangi bir binaya veya bir kişiye zarar gelmedi. Sadece dolgu toprak aşağıya geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor