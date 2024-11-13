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İETT otobüsünün çarptığı küçük kız öldü, annesi ağır yaralandı

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Sancaktepe'de yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, İETT otobüsünün altında kaldı. Olayda 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde İETT otobüsünün altında kalan yabancı uyruklu 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, annesi ise ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YEŞİL IŞIK YANARKEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Saat 18.30 sularında Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, İETT otobüsünün altında kaldı.

KÜÇÜK KIZ ÖLDÜ, ANNESİ AĞIR YARALANDI

3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezinegötürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Anne ile 3 yaşındaki kızının otobüs altında kaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT otobüsünün çarptığı küçük kız öldü, annesi ağır yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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