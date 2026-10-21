Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sancaktepe'de hacizde aracı kaçırmaya çalışırken avukatı yaralayan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de 14 Ekim'de haciz işlemi sırasında aracı kapalı otoparktan kaçırmaya çalışan şüpheli, görevli avukata çarparak yaralanmasına neden oldu. 15 Ekim'de yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de bir araç üzerinde haciz işlemi yapıldığı sırada arabayı kaçıran ve görevli avukata çarparak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 14 Ekim'de Osmangazi Mahallesi'nde haciz işlemi sırasında görevli bir avukata yönelik gerçekleştirilen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak çalışmalar yürütüldü. Yapılan incelemelerde, haciz işlemi gerçekleştirmek için adrese gelen icra memuru ve avukatın, hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan bir araç üzerinde işlem yapmak istedikleri sırada, araç sahibinin oğlu olan M.U.A. (30) isimli şahsın aracı kapalı otoparktan kaçırmaya çalıştığı; bu esnada görevli avukata çarparak yaralanmasına neden olduğu tespit edildi.

Olayda yaralanan avukat sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Şüpheli M.U.A. isimli şahıs ise 15 Ekim'de yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

Şehir hastanesinde yaşadığı duruma isyan etti: Böyle bir şey görmedim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Ünlü börekçiye kan donduran tehdit
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var

31 Türk'ü istenmeyen kişi ilan etti! Listede Fatih Erbakan bile var
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu

Bir zamanlar kameralar peşinden ayrılmazdı, şimdi kafa dinliyor

Fon soruşturmasında sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var

Sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da listede
Havalı görüneyim derken canından oluyordu

Yine sosyal medya hevesi: Havalı görüneyim derken hastanelik oldu!