Sancaktepe'de hacizde aracı kaçırmaya çalışırken avukatı yaralayan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de bir araç üzerinde haciz işlemi yapıldığı sırada arabayı kaçıran ve görevli avukata çarparak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 14 Ekim'de Osmangazi Mahallesi'nde haciz işlemi sırasında görevli bir avukata yönelik gerçekleştirilen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak çalışmalar yürütüldü. Yapılan incelemelerde, haciz işlemi gerçekleştirmek için adrese gelen icra memuru ve avukatın, hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan bir araç üzerinde işlem yapmak istedikleri sırada, araç sahibinin oğlu olan M.U.A. (30) isimli şahsın aracı kapalı otoparktan kaçırmaya çalıştığı; bu esnada görevli avukata çarparak yaralanmasına neden olduğu tespit edildi.

Olayda yaralanan avukat sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Şüpheli M.U.A. isimli şahıs ise 15 Ekim'de yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı