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Afyonkarahisar'da Çalınan Otomobil Polis Operasyonuyla Bulundu

Afyonkarahisar'da Çalınan Otomobil Polis Operasyonuyla Bulundu
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Afyonkarahisar'da oto sanayide tamir için bırakılan otomobil çalındı. Polis, 116 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri tespit etti ve İscehisar'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Çalınan araç sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da sanayideki bir dükkana tamir için bırakılan otomobili çalan şahıslar polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da aracını oto sanayideki bir işletmeye bırakan M.A., iş yeri sahibinin kendisini arayarak aracın yerinde olmadığını ve çalındığını bildirmesi üzerine polise şikayetçi oldu. Olayın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine yönelik saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemesi başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 116 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek aracı çalan şahısların H.K., B.K. ve M.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları İscehisar ilçesine bağlı bir köyde düzenlenedikleri operasyonla yakalaylarak gözaltına alındı.

Çalınan araç sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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