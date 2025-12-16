Haberler

Güllü'nün oğlu adliyeye müşteki olarak ifade vermeye gitti

Ünlü şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, adliyee gelerek ifade verdi.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in (27) kardeşi Tuğberk Yağız Gülter, adliyeye müşteki olarak ifade vermeye geldi.

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti. Olayla ilgili Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermeye geldi. Gülter, adliyeye avukatı Aycan Sevsay ile geldi. Gülter, burada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
