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Samsun Vezirköprü'de beton mikseri yokuş aşağı hareket edip 4 araca çarptı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki beton mikseri yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek 4 araca çarptı. Kaza saatinde sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki beton mikseri yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek 4 araca çarptı. Olay anında sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay, ilçenin işlek noktalarından birinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Beton mikserini park ederek markete giren sürücünün ardından araç hareket etti. Tonlarca ağırlığındaki araç, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen mikser; park halindeki 3 otomobil ve bir engelli aracına çarparak durabildi. Şiddetli çarpışma sonucu araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kazanın olduğu saatte sokakta kimsenin bulunmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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