Samsun Valiliği'nden Denize Girilmemesi Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Valiliği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Dalga yüksekliği 1 metreye yaklaşırken, rüzgar hızı 20 deniz mili olarak ölçüldü.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları 'denize girmemeleri' konusunda uyardı. Dalga boyunun 1 metreye yaklaştığı, rüzgar hızının ise saatte 20 deniz miline çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın ölçümlerine yer verildi. Açıklamada, "İlimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 20 deniz mili olduğundan; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" denildi.

Vatandaşların can güvenliği için uyarılara riayet etmeleri istenirken, yetkililer hava durumu ve deniz şartlarına dair gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.