Samsun Valiliği, Eski Eşini Boğmaya Kalkan Şahsı Gözaltına Aldı

Samsun Valiliği, valilik bahçesinde eski eşini boğmaya kalkan şahsın gözaltına alınarak idari tedbirle görevden uzaklaştırıldığını, hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde, aynı kurumda çalıştığı eski eşi H.D.'ye valilik bahçesinde fiziksel şiddet uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yardımcı hizmetler kadrosunda görevli T.B.'ye polis memurlarımız ve vatandaşlarımız tarafından anında müdahale edilmiş, şüpheli T.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan T.B. idari tedbirle görevden uzaklaştırılmış olup hakkında idari ve adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - SAMSUN