Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun, Bafra İlçesinde, N.K., A.Ü., H.K. ve E.E. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah/mühimmat bulundurduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahısların evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 2 gram metamfetamin, 21 gram kenevir tohumu,1 adet kubar esrar içme aparatı, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - SAMSUN