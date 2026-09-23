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Samsun Tekkeköy'de geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki yaya öldü

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 Eylül'de geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Araç sürücüsü yeniden gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Eylül günü saat 09.00 sıralarında Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin D. idaresindeki 55 SS 718 plakalı araç geri manevra yaptığı sırada yaya Recep Keskin'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından yaralanan Keskin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, dün hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü polis tarafından yeniden gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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