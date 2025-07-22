Samsun Şehir Hastanesi İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında, duvarda asılı bulunan pano üzerindeki demir parçası üzerine düşen işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karapıçak'ın (38) üstüne şantiyede çalıştığı sırada 1,5 metre yükseklikten bir demir parçası düştü. Düşen demirin isabet ettiği işçi yaralandı.

İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN