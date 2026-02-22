Haberler

Kantardan kaçan tırlara 169 bin liralık ceza

Güncelleme:
Samsun-Ordu Devlet Karayolu'nda, kantara girmeyen ağır tonajlı araçlara yönelik yapılan denetimlerde toplam 169 bin 597 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç sürücüsüne toplam 84 bin 307 TL ceza kesildi.

Samsun-Ordu Devlet Karayolunda kantara girmeden denetimden kaçan ağır tonajlı araçlara yönelik operasyonda toplam 169 bin 597 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ordu Devlet Karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, Gelemen mevkiinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu'na (kantar) girmeyen araçlara yönelik çalışma başlatıldı. Kantar görevlilerinin bildiriminde plakaları kapalı ve köprü ayağı taşıyan 3 tırın denetime girmeden Ordu istikametine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine trafik polisleri harekete geçti.

Durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 3 araç sürücüsüne plakaları köpükle kapatmak, özel izin belgesi almadan trafiğe çıkmak ve muayenesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 84 bin 307 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca denetime girmediği tespit edilen 3 araca da ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile kantar görevlilerinin koordineli çalışması sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve denetimden kaçan araçlara toplam 169 bin 597 TL cezai işlem uygulanarak yasal süreç tamamlandı. - SAMSUN

