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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü operasyonda Samsun'da 3, Antalya'da 1 olmak üzere toplam 4 kişiyi gözaltına aldı ve birçok dijital materyal ele geçirdi.

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Samsun'da 3, Antalya'da 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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