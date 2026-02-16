Haberler

Samsun merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama

Güncelleme:
Samsun merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Eş zamanlı operasyonla toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, bahis hesapları topladıkları ve hesap kiraladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul'da 6, Samsun'da 3, Ordu'da 10, Mersin'de 3, Çanakkale'de 1 ve Balıkesir'de 1 kişi olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 kişi adli kontrol şartıyla, 20 kişi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Y.E., Y.E.Ç., E.G., M.N.S., M.G., A.B., B.G., S.Y., E.T., D.Ö., U.G., N.K., Y.K. ve İ.A. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

