Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Samsun'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen çalışmalar sonucu, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara darbe vuruldu.

Dolandırıcıların, "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 1 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisteki işlemleri tamamlanan 6 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. İstanbul'da cezaevinde bulunan 1 kişinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesinde savcıya ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
