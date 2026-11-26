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Samsun merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklamaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Salı sabahı Samsun merkezli olarak İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü asker, 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33'ü bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı