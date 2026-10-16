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Samsun Kavak'ta ağır yaralı kadının kızı, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi

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Samsun Kavak'ta ağır yaralı kadının kızı, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi
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Samsun Kavak'ta 13 Ekim'de otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücüye kadının kızı tepki gösterdi; annesinin entübe olduğunu ve adalet istediğini söyledi.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, kızı ise sürücünün serbest kalmasına tepki göstererek "adalet istediklerini" söyledi.

Edinilen bilgilere göre, 13 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada S.Y.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Sultan Aracı (48) isimli kadına çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Kazanın ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan kadının ise Samsun Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Annesinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten kızı Arzu Parlak, yaşadıkları endişeyi ve adalet taleplerini dile getirdi. Annesinin entübe edildiğinin kendilerine söylendiğini ifade eden Parlak, "Acımız çok büyük. Annem şu anda yoğun bakımda, entübe olduğunu söylüyorlar. Durumu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Annemin durumu çok ağır" dedi.

Annesinin hastaneye gittikten sonra eve dönerken kazanın yaşandığını anlatan Parlak, olay sırasında bir aracın yol verdiğini, diğer aracın ise hızlı şekilde manevra yaparak annesine çarptığını iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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