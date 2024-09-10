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Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürü Göreve Başladı

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Samsun'un Kavak İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Komiser Mustafa Balcı, yeni görevine başladı. Balcı, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Kavak İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Komiser Mustafa Balcı, yeni görevine başladı.

2019 yılından beri Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Balcı, Kavak ilçesine gelerek yeni görevine başladı. Balcı, Havza ilçesinde görev yapması dolayısıyla sınır komşusu olan Kavak ilçesi hakkında da yakinen bilgi sahibi olduğunu kaydetti. Asli görevlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkat çeken Balcı, şunları söyledi:

"Kavak ilçemizdeki mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak ve katkıda bulunmak için vatandaşlarımızla hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla ilçemizin huzur ve güveni için mesai arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz 24 saat görevimizin başında olacağız. Yine vatandaşlarımız istediği zaman hiç çekinmeden bize ulaşabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız."

Balcı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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