Samsun İlkadım'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşçulu Mahallesi Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı yanı cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. Yiğithan A. idaresindeki 25 AAD 136 plakalı otomobil ile Azmi M. yönetimindeki 55 E 0539 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile Fatma M., Kemalcan Y. ve Miraç T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı