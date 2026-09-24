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Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 40 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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