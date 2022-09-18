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Samsun haberi... Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberi... Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Samsun haberi: Samsun'da fındık işçilerine taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da fındık işçilerine taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Dursun idaresindeki 55 FG 635 plakalı otomobil ile fındık işçilerini taşıyan Bekir Katmış yönetimindeki 21 ABC 180 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Faruk Dursun ile Mevlüd Kuruca, Eyüp Kuruca, Hamdi Bayındır, Gülizar Doğan ve Makbule Yılmaz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Eyüp Kuruca ile Mevlüd Kuruca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi Ladik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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