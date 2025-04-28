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Samsun'daki Toprak Kayması Olayı İçin Soruşturma Başlatıldı

Samsun'daki Toprak Kayması Olayı İçin Soruşturma Başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonrası adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayda hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunan Tunç, yaralıların acil şifalar bulmasını da temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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