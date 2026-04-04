Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Minibüsün karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolu 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki 61 TY 788 plakalı minibüs, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada minibüs Samsun'dan Çarşamba yönüne gitmekte olan Turgay Ö. yönetimindeki 52 ABS 004 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüsün çarptığı otomobile de arkadan gelen Mevlüt K. idaresindeki 55 JC 560 plakalı otomobil duramayarak çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada sürücü Turgay Ö. (39) ile araçta yolcu olarak bulunan Naciye Ö. (44), Tolga Ö. (38), 8 yaşındaki ikiz kardeşler B.Ö. ve Y.A.Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan İsmail K. (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
