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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya 4 araç karıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Kibar idaresindeki 34 UB 5739 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Arkasından gelen Mustafa Halıcı yönetimindeki 34 GJV 331 plakalı otomobil yavaşlayınca arkasından gelen Bekir Öztürk'ün kullandığı 55 ABK 153 plakalı otomobil de yavaşlayarak durdu. Bu sırada arkasından gelen Halil Elmas idaresindeki 60 DR 657 plakalı otomobil de duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran araçlar birbirlerine çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araç sürücüleri Halil Elmas ve Emine Kibar ile Fatma Öztürk ve Zülfiye Elmas yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Atakum trafik samsun Yaşam Kaza

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