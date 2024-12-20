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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir tır, iki midibüs, bir minibüs ve bir otomobilin yer aldığı meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 1 tır, 2 midibüs, 1 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Rize'ye tuğla götüren Süleyman Ballı idaresindeki 53 K 1760 plakalı tır yolda çalışmadan dolayı önünde duran araçlara çarptı. Tır, Ersin Çaylak yönetiminde 52 AFN 932 pkakalı Aybastı İtimat firmasına ait duran dolmuş midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs önünde duran Fatih Mankan'ın kullandığı 55 APY 597 plakalı otomobile, otomobilde önünde duran Fırat Çetin idaresindeki 55 C 0020 minibüse, minibüs de önünde duran Adem Uçarmak idaresindeki 52 HE 545 pkakalı Korganlılar firmasına ait dolmuş midibüse arkadan çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan Hacer Mangan ve Eymen Sever yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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