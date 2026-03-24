Haberler

Freni patlayan tır dehşet saçtı: Öğrenci servisi dahil 7 araç birbirine girdi, 18 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kazaya bir tırın freni patlayarak sebep olduğu öğrenilirken, kazada 1 öğrenci servisi ve 7 araç yer aldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazada öğrenci servisi de yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.40'ta Vezirköprü-Havza karayolu üzerinde freni patladığı değerlendirilen bir tırın kontrolden çıkarak önündeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı ve 2 özel otomobil olmak üzere toplam 7 araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10'u öğrenci, 8'i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Samsun'a sevk edildi.

Yaralılardan 1 öğrenci ile tır sürücüsünün Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kırmızı alanda tedavi altına alındığı, diğer yaralılara ise sarı alanda müdahale edildiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kazanın ardından açıklama yapan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Saat 07.40 sıralarında Vezirköprü Havza yolu anayol üzerinde ilk belirlemelere göre freni patlayan tır aracının çarptığı 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı, 2 özel araç olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. 18 yaralı vatandaşımız (10 öğrenci ve 8 yetişkin) ivedi olarak kaza yerine intikal eden 112 ASİH ekiplerimiz tarafından hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 1 öğrencimiz ve tır şoförüne Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi kırmızı alanda, diğer yaralılarımıza ise sarı alanda müdahale edilmemiştir. Yaralılarımızın durumu doktorlarımız tarafından takip edilmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir" dedi.

Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanacağını duyunca böyle tepki verdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Parmağı kopmuştu! İşte son hali
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim

İsim vermeden sevgilisini övdü

Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı

Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı