Haberler

Arkadaşının yerine işe gitti, onun yerine vuruldu

Arkadaşının yerine işe gitti, onun yerine vuruldu Haber Videosunu İzle
Arkadaşının yerine işe gitti, onun yerine vuruldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da akıllara zarar bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. İlkadım ilçesinde bir kişi, silahla vurmak istediği nakliyatçı yerine yanlışlıkla onun yerine aynı araçla iş yapan başka bir nakliyatçıyı vurdu.

Samsun'dabir kişi silahla vurmak istediği nakliyatçı yerine yanlışlıkla onun yerine aynı araçla iş yapan başka bir nakliyatçıyı vurdu.

ARKADAŞININ YERİNE İŞE GİTTİ, TANIMADIĞI KİŞİLERCE VURULDU

Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki nakliyatçı R.K., silahlı saldırıya uğrayarak sol ve sağ bacağının 5 yerinden vurularak yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.K., kimseyle husumeti olmadığını ve saldırganı tanımadığını ifade etti.

YANLIŞ KİŞİYİ VURMUŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen 22 yaşındaki M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada, M.S. adlı nakliyatçının olaydan bir gün önce tanımadığı şahıslar ile aralarında kavga yaşadığı, söz konusu şahısların M.S.'ye silahlı saldırı için M.K.'yi gönderdiklerini ortaya çıkardı. M.S.'nin kavganın ertesi günü işi nedeniyle aracını başka nakliyatçı olan R.K.'ye bıraktığı, olay yerine giden M.K.'ninM.S. zannettiği R.K.'yi yaraladığını tespit etti.

Yanlış kişiyi vurdu

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıs, olay yerinde 5 kişinin kendisine saldırdığını ve kendini korumak için ateş ettiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.L., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.