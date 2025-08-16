Samsun'da Yabancı Uyruklu Anne ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'da Yabancı Uyruklu Anne ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu anne ve oğlu akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından kurtarılan ikili hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ile 4 yaşındaki oğlu Ali Rıza M. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Olay yerinde bulunan cankurtaran tarafından denizden çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve oğlunun bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi. - SAMSUN

