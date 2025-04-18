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Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama

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Samsun'da jandarma ekiplerinin yaptığı aramada aracından uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilen uzman çavuş gözaltına alındı. 1.5 ay önce açığa alınan uzman çavuş, "Uyuştucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Ç.Ç.(33), uyuşturucu suçuna karıştığı iddiasıyla yaklaşık 1,5 ay önce açığa alındı.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta bulunan uzman çavuş Ç.Ç. ile Ö.Ş. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 300 lira ele geçirildi. Ö.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, uzman çavuş Ç.Ç. ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.Ç. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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