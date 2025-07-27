Samsun'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin 21 Bin 500 Kişiye Eğitim Verildi

Samsun'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin 21 Bin 500 Kişiye Eğitim Verildi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilinçlendirme faaliyetlerinde 21 bin 500 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi. Etkinlikler kapsamında Narko-Tır ve Narko-Nokta uygulamaları ile uyuşturucu farkındalığı artırıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TUBİM görevlisinin katılımıyla birlikte gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 3 gün içinde 21 bin 500 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitim verildi.

24-25-26 Temmuz 2025 tarihlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen iki ayrı etkinlikte toplam 5 bin 500 kişiye Narko-Tır ve Narko-Nokta faaliyetleri gerçekleştirildi. Bafra ilçesi Kapıkaya Festivali'nde ise 16 bin kişiye Narko-Tır, Narko-Nokta ve Narko-Yetişkin faaliyetleri sunuldu.

Toplamda 21 bin 500 vatandaşa ulaşılırken, Uyuma Uygulaması ve Narvas Sistemi tanıtılarak, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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