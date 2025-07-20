Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Samsun'da polis, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 49 yaşındaki Y.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 450 gram metamfetamin ele geçirildi.
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde, Y.S. (49) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. gözaltına alınarak, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa