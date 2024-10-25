Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ü.K.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN