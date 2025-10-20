Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 13 Yıl Hapis Cezası
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan S.S., mahkemece 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen 650 gram metanfetamin ile birlikte tutuklanan sanığın cezası verildi.
Olay, 17 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan otobüsle Samsun'a gelen S.S., 18 Haziran 2024 günü saat 23.30 sıralarında Samsun Otogarı'nda otobüsten indiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada, toplam 650 gram metanfetamin ele geçirildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen S.S.'nin yargılaması Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tamamlandı. Mahkeme, sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 131 bin 200 TL adli para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa