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Samsun'da Uyuşturucu Tarlasına Dönüştürülen Evde Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Tarlasına Dönüştürülen Evde Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı
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Samsun'da internetten izlediği videolarla esinlenerek evini uyuşturucu tarlasına çeviren 53 yaşındaki G.G. tutuklandı. Evinde 127 kök kenevir ve kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'da internetten izlediği videolardan esinlenerek 5. kattaki evini iklimlendirme sistemli uyuşturucu tarlasına çeviren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki G.G. sosyal medya platformu YouTube'den izlediği içeriklerden esinlenerek, evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurdu. G.G., saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iklimlendirme sistemi içinde yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.G., 30 yıldır esrar kullandığını ve kenevirleri kimseye satmadığını öne sürerek, "YouTube'den izleyip 3 ay içinde içmek için yetiştirdim" dedi. G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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