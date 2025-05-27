Samsun'da Uyuşturucu Tacirlerine Şafak Operasyonu: 21 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Tacirlerine Şafak Operasyonu: 21 Gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapan 23 şahsa yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şahsa yönelik bu sabah geniş çaplı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 33 ekip, 5 özel harekat unsuru olmak üzere113 personel ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, 267,14 gram metamfetamin, 4 kilo 266 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 42,66 gram fubinica maddesi, 80 adet sentetik ecza, 2,71 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda, 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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