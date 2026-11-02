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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 hükümlü dahil 61 şahıs yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 hükümlü dahil 61 şahıs yakalandı
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Samsun'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, 33'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 28'i ifadeye yönelik aranan toplam 61 şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlüler arasında 17 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi de var.

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, aralarında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de olduğu 61 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin 17 yıl 3 ay 15 gün, 1'inin 10 yıl 5 ay, 2'sinin 10'ar yıl, 1'inin 8 yıl 4 ay, 1'inin 4 yıl 7 ay, 2'sinin ise 4 yıl 2'şer ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aralarında 15 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olan bir hükümlünün de yer aldığı 23 şahıs yakalandı.

Diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik aranan 28 şahıs da ekipler tarafından yakalandı.

Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda, 33'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 28'i ise ifadeye yönelik aranan olmak üzere toplam 61 şahıs yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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