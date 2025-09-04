Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Süpürge İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin yaptığı takip sonucunda durdurulan bir araçta, elektrikli süpürgenin içine zulalanmış 200 gram metamfetamin ve 2 gram esrar bulundu. K.P. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu durdurularak arama yapılan bir araçta, süpürge içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.P.'nin (40) il dışından uyuşturucu madde temin ederek ticaretini yaptığını tespit etti. Takip sonucu K.P.'nin aracı Havza ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Aramaya narkotik dedektör köpeği Pera da katıldı. Pera'nın tepki vermesi üzerine aracın bagajında bulunan elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi. K.P. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

