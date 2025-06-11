Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Likit Esrar ve Silah Malzemeleri Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda likit esrar, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Ç.K. (33) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 660 ml likit esrar, 1 adet hassas terazi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şahsın, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranmasının da bulunduğu da tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN