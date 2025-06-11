Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Likit Esrar ve Silah Malzemeleri Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Likit Esrar ve Silah Malzemeleri Ele Geçirildi
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Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir şahsın üzerinde 660 ml likit esrar, 1 hassas terazi ve 50 tabanca fişeği bulundu. Şahsın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı belirlendi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda likit esrar, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Ç.K. (33) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 660 ml likit esrar, 1 adet hassas terazi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şahsın, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranmasının da bulunduğu da tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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