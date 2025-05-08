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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Tarlası Kurmuş

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Tarlası Kurmuş
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, evinde kurduğu iklimlendirme sistemi ile kenevir tarlasına dönüştürdüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla 11 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu malzemelerine el koydu.

İklimlendirme sistemi ile evini kenevir tarlasına çevirdi

SAMSUN - Samsun'da bir kişi, iklimlendirme sistemi kurduğu evini kenevir tarlasına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.S.isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, iklimlendirme sistemi ile ekili 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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