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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
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Haberler
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde bulunduran iki şahsın işyerinde yaptıkları operasyonda sentetik ecza hapları, ecstasy, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.Z.(55) ve G.T.(57) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahıslara ait işyerinde yapılan aramada, 33 adet sentetik ecza hap, 59 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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