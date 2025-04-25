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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltında
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Samsun'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, 11 paket metamfetamin ve sentetik ecza haplarla birlikte G.G. ve Y.G. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde G.G.'nin aracında ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 11 paket halinde satışa hazır 45 gram metamfetamin ve 24 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. G.G. ile birlikte Y.G. de gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan G.G. ve Y.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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