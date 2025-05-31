Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Y.Ş.A'nın Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 133,44 gram sentetik kannabinoid, 19 adet sentetik ecza ve 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN