Uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 167 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu ise serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde, Taflan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışmalar kapsamında B.A.(43) ve oğlu Ş.E.A.(19) gözaltına alındı. Baba-oğulun evinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Ş.E.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba B.A. ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı