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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin 366 sentetik hap, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile fişekler ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerinin İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. 8 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 366 adet sentetik hap, 9,16 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 80 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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