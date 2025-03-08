Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 563 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 8 bin 563 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 8 bin 563 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen F.A. (30) gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN