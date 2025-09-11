Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da 6 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ve kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu C.D. (53) ve Ş.D. (61) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 200 gram kubar esrar maddesi, tarlada ekili 32 kök kenevir bitkisi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.D. ve Ş.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN