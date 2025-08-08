Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda,

3 bin 97 adet sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.