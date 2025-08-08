Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda,

3 bin 97 adet sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN