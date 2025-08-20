Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Sentetik Ecza ve Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Sentetik Ecza ve Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişinin gözaltına alındığı ve 5 bin adet sentetik ecza ile bir ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 5 bin adet sentetik ecza ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. K.Ş. (26) ve S.H.'nin (27) ikametinde yapılan aramada, 5 bin adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
