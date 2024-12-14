Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 586 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri iki adrese düzenledikleri operasyonda 5 bin 586 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde iki adrese düzenledikleri operasyonda 5 bin 586 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerin kesintisiz devam ettiği belirtildi. - SAMSUN