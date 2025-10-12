Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 516 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 516 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İlkadım ilçesinde 5 bin 516 adet sentetik ecza, 560 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli U.A. gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce U.A. (43) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 516 adet sentetik ecza, 560 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 113 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.